Javier Milei invitó a Villarruel y a la oposición para la recepción oficial del papa León XIV

El presidente Javier Milei transmitió a todo el arco político su invitación a participar de la recepción oficial al papa León XIV, que acontecerá en el Palacio Libertad el 8 de noviembre. La misma alcanza a la oposición y, en particular, a la vicepresidenta Victoria Villarruel y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof.

La invitación, que se extiende a todos los gobernadores, diputados y senadores, tiene por objetivo para el Gobierno mostrar una imagen de unidad nacional ante el Santo Padre. Una fotografía que ponga en un segundo plano la polarización política y social que atraviesa el país.

Esta decisión, a su vez, cohabita y se contradice con un discurso presidencial que apela al antagonismo político en función de posicionar a su modelo económico como la única alternativa a seguir en frente a un populismo que advierte como irracional y se manifiesta en distintos sectores de la política, la economía y la sociedad.

Fuente: Nexofin