Alerta en Ezeiza: 15 turistas que venían de Ushuaia arribaron con síntomas de intoxicación

Unos 15 turistas extranjeros arribaron al aeropuerto de Ezeiza con síntomas de intoxicación por ingerir alimentos en mal estado durante una estadía en un crucero que los dejó en Ushuaia, lugar del que partieron hacia Buenos Aires.

Los intoxicados arribaron en un vuelo de Aerolíneas Argentinas proveniente de la ciudad austral. La situación generó alarma en la terminal aérea, que desplegó un operativo de cerco sanitario y revisión médica de los pasajeros afectados.

El operativo de asistencia, según Clarín, comenzó el sábado por la noche, a las 20:30 horas, y se extendió hasta las 2 de la mañana del domingo.

Fuente: Nexofin