El FBI acusó a Corea del Norte por el ciberataque a Binance: todos los detalles

El FBI apuntó contra el Estado de Corea del Norte por el ciberataque a Binance que afecto activos en el orden de los USD 6300 millones.

Según Infobae, la agencia estadounidense de seguridad identificó a la unidad intrusora del sistema de seguridad de la billetera virtual de criptomonedas más utilizada en el mundo, y proviene del Estado dirigido con mano de hierro por Kim Jong Un.

Dicha unidad, llamada “TraderTraitor”, y según el FBI, habría sustraído, principalmente, los activos bajo la denominación de ethereum.

Fuente: Nexofin