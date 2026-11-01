Superclásico: el picante gesto de Gonzalo Montiel a la hinchada de Boca al irse expulsado

El tramo final del Superclásico sumó un nuevo capítulo de máxima tensión cuando Gonzalo Montiel se retiró del campo de juego realizando provocativos gestos hacia la parcialidad local. Tras recibir la tarjeta roja directa a diez minutos del cierre por una infracción sobre Lautaro Blanco, el lateral de River Plate abandonó el terreno escoltado por la policía e hizo la seña de la “vuelta olímpica”, con especial alusión a la final disputada en Madrid.

La sanción decretada por el árbitro Nicolás Ramírez desencadenó el inmediato y ferviente reclamo del plantel visitante y su cuerpo técnico. Tanto los futbolistas como el entrenador Leonardo Ponzio cuestionaron con severidad al juez principal, recriminando una supuesta diferencia de criterio al remarcar que una falta similar cometida minutos antes por el propio Blanco sobre Tobías Andrada solo había sido castigada con amonestación.

ASÍ SE RETIRÓ MONTIEL DE LA BOMBONERA TRAS SER EXPULSADO. 📺 El Superclásico, por ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/QYG8QkfMVs pic.twitter.com/PWVHVJrf8E — SportsCenter (@SC_ESPN) November 1, 2026

La actitud del defensor no pasó inadvertida entre los futbolistas locales, ya que figuras como Leandro Paredes, Alan Velasco y el arquero Álvaro Montero le devolvieron la chicana despidiéndolo irónicamente. La expulsión de Montiel agravó la delicada situación del elenco dirigido por Ponzio, que ya jugaba en inferioridad numérica desde los diez minutos de la etapa inicial por la pronta tarjeta roja que sufrió Lucas Martínez Quarta a instancias del VAR. En ese contexto de extrema tensión y con dos hombres menos en cancha, el equipo de Núñez no pudo evitar la derrota en La Bombonera ante el cuadro de la Ribera.