Torneo Clausura: San Lorenzo logra un empate agónico en Liniers ante Vélez

San Lorenzo logró un empate agónico 2-2 ante Vélez en el Estadio José Amalfitani. El Cuervo salvó el honor en el final; sin embargo, el poroto no lo ayuda mucho de cara a los playoffs.

El equipo de los mellizos, por su parte, siguen con la misma irregularidad de siempre. Es que Vélez venía de ganar 5-0 ante Central Córdoba de visitante (segunda victoria sumando a Gimnasia de Mendoza) y una vez más el envión se frena.

Un tiempo para cada uno en Liniers, aunque el triunfo se le escurrió de las manos al Fortín. Juan Cruz Policella y Matías Pellegrini anotaron los goles del local en el primer tiempo, mientras que Alexis Cuello le dio vida al Ciclón y Rodrigo Auzmendi lo empardó.

La palabra del héroe Auzmendi: “Fue un partido durísimo. Ellos tienen un gran plantel que, pese a tener jugadores muy jóvenes, está haciendo las cosas muy bien. Arrancamos dormidos, tuvimos algunas desatenciones y nos hicieron dos goles. Había que remontarlo”.

“Estoy contento con el punto”, reconoció.

El cierre del goleador: “Aspirábamos a más. Queríamos llegar a lo más alto en la tabla general. Vinimos a buscar la victoria, pero nos llevamos un empate que no es malo. Esperemos definir en casa para poder entrar”.

San Lorenzo llegará a su última presentación de la fase regular con la ilusión de conseguir la clasificación a los Playoffs, pero con la obligación de ganar. Su rival será Platense en el Nuevo Gasómetro.

Las disculpas de Cuello a Insúa

Tras su cruce con el técnico Rubén Darío Insúa, Alexis Cuello pidió disculpas públicamente:

“Son cosas del fútbol, situaciones que les pasan a los jugadores. Así como quedó a la vista lo que pasó delante de todas las cámaras, aprovecho para pedir disculpas al técnico porque no fue la reacción correcta. Él sabe por qué hace los cambios y siempre es en beneficio del equipo. Entonces, hay que aportar siempre el granito de arena desde donde toque”.