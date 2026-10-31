Primera Nacional: Godoy Cruz dio el batacazo y jugará la final por el ascenso frente a Tristán Suárez

En una jornada dramática correspondiente a la última fecha de la fase regular de la Primera Nacional, Godoy Cruz logró una victoria agónica por 2-1 frente a Almirante Brown en condición de local. El triunfo le permitió al equipo mendocino quedarse con el primer puesto de la Zona A y clasificarse a la gran final por el ascenso a la máxima categoría, donde se enfrentará a Tristán Suárez, ganador del otro grupo tras igualar sin goles ante Deportivo Maipú.

El desarrollo del encuentro estuvo cargado de emociones desde el inicio. Martín Pino abrió la cuenta a los 19 minutos para el dueño de casa, que luego malogró la oportunidad de estirar la ventaja cuando el arquero Bruno Galván le detuvo un penal a Diego Viera. Ya en el tiempo suplementario del complemento, la visita alcanzó la igualdad transitoria que dejaba sin chances al elenco cuyano, pero el propio Viera tuvo su revancha y convirtió el gol de la victoria de forma agónica.

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Con este resultado, el conjunto bodeguero y Ferro Carril Oeste concluyeron al frente de las posiciones con 66 unidades al cabo de las 36 jornadas. No obstante, la diferencia de gol de +20 sobre el +7 del club de Caballito, que no pasó del empate 0-0 en su visita a Acassuso, terminó definiendo la clasificación a favor de los mendocinos para disputar el cruce decisivo por el boleto a la máxima categoría del fútbol argentino.