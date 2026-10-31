Primera Nacional: Godoy Cruz dio el batacazo y jugará la final por el ascenso frente a Tristán Suárez

En una jornada dramática correspondiente a la última fecha de la fase regular de la Primera Nacional, Godoy Cruz logró una victoria agónica por 2-1 frente a Almirante Brown en condición de local. El triunfo le permitió al equipo mendocino quedarse con el primer puesto de la Zona A y clasificarse a la gran final por el ascenso a la máxima categoría, donde se enfrentará a Tristán Suárez, ganador del otro grupo tras igualar sin goles ante Deportivo Maipú.
El desarrollo del encuentro estuvo cargado de emociones desde el inicio. Martín Pino abrió la cuenta a los 19 minutos para el dueño de casa, que luego malogró la oportunidad de estirar la ventaja cuando el arquero Bruno Galván le detuvo un penal a Diego Viera. Ya en el tiempo suplementario del complemento, la visita alcanzó la igualdad transitoria que dejaba sin chances al elenco cuyano, pero el propio Viera tuvo su revancha y convirtió el gol de la victoria de forma agónica.
🏆 ¡Tremendo recibimiento de los hinchas de @ClubGodoyCruz
El Tomba salió a la cancha acompañado por el aliento de su gente en una jornada decisiva de la #PrimeraNacional.
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— LPF Play (@LPFPlay) October 31, 2026
Con este resultado, el conjunto bodeguero y Ferro Carril Oeste concluyeron al frente de las posiciones con 66 unidades al cabo de las 36 jornadas. No obstante, la diferencia de gol de +20 sobre el +7 del club de Caballito, que no pasó del empate 0-0 en su visita a Acassuso, terminó definiendo la clasificación a favor de los mendocinos para disputar el cruce decisivo por el boleto a la máxima categoría del fútbol argentino.
Por su parte, Tristán Suárez aseguró su lugar en la gran definición tras administrar con éxito la ventaja en la punta de su zona. El cuadro de Ezeiza llegaba a la jornada decisiva con una ventaja de dos puntos sobre Atlanta y un sobrado margen en el saldo de goles, por lo que la paridad sin tantos frente a Maipú resultó suficiente para sellar el boleto. El liderazgo del Lechero terminó de consolidarse ante la incapacidad de sus perseguidores para sumar de a tres, luego del empate del Bohemio ante Midland sin goles y la igualdad 2-2 de Temperley frente a Güemes de Santiago del Estero.