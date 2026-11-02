Comenzó el juicio contra “La Toretto” por el asesinato de Walter Armand

Este lunes comenzó el juicio contra Felicitas Alvite, por la muerte de Walter Armand, un motociclista de 36 años al que atropelló mientras corría una picada el 12 de abril del 2024.

Ante el Tribunal Oral en lo Criminal N°2 de La Plata, la joven conocida mediáticamente como “La Toretto” por su afición a la velocidad y a las carreras ilegales, como el personaje de la película Rápidos y Furiosos, se quebró en su primera presentación.

“Sería incapaz de hacerle daño a alguien. Se instalaron muchas cosas sobre mi imagen en redes y soy todo lo contrario a eso”, dijo la mujer entre lágrimas en sus primeras palabras ante el tribunal. Vale destacar que la Felicitas era conocida en redes sociales por mostrar videos de sus destrezas ilegales en alta velocidad.

Fuente: Nexofin