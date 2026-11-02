Por las elecciones en Estados Unidos, el oficialismo retrasa en Diputados el debate del Presupuesto 2027

Mientras desde el gobierno de Javier Milei, aceleran las negociaciones con aliados y gobernadores para intentar aprobar la ley de Presupuesto 2027 en el Congreso, desde el bloque de La Libertad Avanza (LLA) en la Cámara de Diputados frenaron el debate.

Es que el titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, el libertario Alberto Benegas Lynch, se ausentará unos días porque viajó a Washington en el marco de las elecciones de medio término que enfrenta Donald Trump, el martes 3 de noviembre.

Por lo cual, durante esta semana no habrá reunión de comisiones y por ende, se alargará el tratamiento de la ley de leyes al menos por 10 días más. Vale destacar que las negociaciones que lleva adelante la gestión libertaria no están siendo nada sencillas.

Fuente: Nexofin