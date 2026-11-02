GP de México: los motivos de la sanción que recibió Franco Colapinto y lo dejó sin puntos

Otra sanción por parte de la FIA que extralimita el desempeño de Franco Colapinto en la Fórmula 1. En este caso, sucedió en el Gran Premio de México que tuvo a Kimi Antonelli consagrándose campeón de la categoría y al piloto argentino volviendo a estar entre los mejores coches.

El Alpine A526 finalizó en el 8° puesto en el Circuito Hermanos Rodríguez y por una sanción aplicada a Oscar Piastri, se había quedado con la séptima posición sumando esa misma cantidad de puntos.

Horas después, el documento final de la carrera, arrojó una penalización de 10 segundos para Colapinto y un punto de superlicencia. A su compañero Pierre Gasly (10° puesto) también lo sancionaron: los dos pilotos de Alpine pasaron de sumar puntos en pista a quedarse con las manos vacías.

Al piloto argentino lo sancionaron por no haber reducido la velocidad en un tramo de la carrera que hubo bandera amarilla y por este motivo finalizó en el puesto 15 del GP de México.

El comunicado de la FIA que le llegó a Alpine

“Tras un análisis detallado de la telemetría y de las imágenes de la cámara a bordo, los comisarios consideraron que Colapinto no había reducido suficientemente la velocidad al atravesar el sector con bandera amarilla simple“, explicaron en el documento.

Resultado final del Gran Premio de México de la F1