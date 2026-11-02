D’Onofrio, Brito y Di Carlo: los furiosos mensajes de River contra AFA y el arbitraje

River explotó contra los arbitrajes luego de la derrota en el Superclásico, en medio de su batalla contra la conducción de AFA en el fútbol argentino. Rodolfo D’Onofrio, Jorge Brito y Stefano Di Carlo enviaron furiosos mensajes.

Primero fueron los presidentes anteriores de la gestión en sus cuentas oficiales de X. D’Onofrio comenzó con la expulsión (correcta) a Martínez Quarta: “Que ladrones que son, un día todos van a recibir la sanción que les corresponde. El futbol argentino no se merece esto”.

En el segundo tiempo envió otro tuit a raíz de un supuesto penal no cobrado a Otamendi. “No me callo más, es una vergüenza el futbol argentino. Perder es parte del deporte que te roben, basta”, dijo.

Siguen creyendo que no nos roban?

Si el var llamaba habia un penal a Otsmendi y una amarilla mas para Paredes.

No me callo mas, es una verguenza el futbol argentino.

Perder es parte del deporte que te roben basta!!!!!! — Rodolfo D’Onofrio (@RodolfoDonofrio) November 1, 2026

Que ladrones que son,

Un dia todos van a recibir la sancion que les corresponde.

El futbol argentino no se merece esto.!!!! — Rodolfo D’Onofrio (@RodolfoDonofrio) November 1, 2026

El que continuó, también en X, fue Jorge Brito: “Una vergüenza una vez más lo de la AFA, Federico Beligoy, Ramírez y el VAR. Cuanta tristeza me da que el fútbol argentino se haya convertido en esto. Creo que es hora de que todos los que queremos un fútbol distinto levantemos la voz”.

Una vergüenza una vez más lo de la AFA, Federico Beligoy, Ramírez y el VAR.

Cuánta tristeza me da que el fútbol argentino se haya convertido en esto. Creo que es hora de que todos los que queremos un fútbol distinto levantemos la voz. — Jorge Brito (@JorgeBrito) November 1, 2026

Y por último el presidente Stefano Di Carlo, quien estuvo presente en la Bombonera en uno de los palcos al ras de la cancha. “Cuando los errores favorecen siempre a los mismos dejan de ser errores. No tienen vergüenza ni límites. Están destruyendo al fútbol argentino a la vista de todos”, escribió en su cuenta de X.