El récord de Boca que rompió Rodolfo Arruabarrena con el triunfo ante River

Boca afrontó este fin de semana una nueva edición del Superclásico con un objetivo que iba más allá de quedarse con los tres puntos. Con el triunfo ante River el equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena completó una seguidilla especial: derrotar a los otros cuatro grandes del fútbol argentino en apenas 42 días.

Con un gol de Lautaro Di Lollo, cabezazo tras un centro de Sebastián Villa, Boca se quedó con el duelo en la Bombonera.

Particularmente en el Xeneize, el Vasco rompió la marca del club de 88 días que pertenecía a los ciclos de Rogelio Domínguez y Carlos Bianchi.

¡EL FESTEJO DE ARRUABARRENA TRAS EL TRIUNFO DE BOCA! El Vasco y su eufórica reacción después de la victoria del Xeneize ante River en el Superclásico.#LPFxTNTSports#SuperclásicoxTNTSports pic.twitter.com/AlLT2DBn01 — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) November 1, 2026

No se trata de un récord absoluto, ya que Ángel Labruna consiguió una marca similar con River en 34 días durante el Metropolitano de 1975.

La racha comenzó el 20 de septiembre, cuando Boca superó a San Lorenzo como visitante en un partido disputado bajo una intensa lluvia. Los goles de Leandro Lozano y Miguel Merentiel le dieron la victoria. Posteriormente, el conjunto azul y oro eliminó a Racing de la Copa Argentina el 27 de septiembre, con una actuación destacada de Enner Valencia, autor de un histórico hat-trick.

El siguiente objetivo llegó el 25 de octubre, cuando el equipo de Arruabarrena volvió a quedarse con un clásico. Esta vez fue frente a Independiente, en el Libertadores de América, gracias a un agónico tanto de Facundo Herrera.