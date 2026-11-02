Intoxicación masiva en Ezeiza: las hipótesis sobre el origen del cuadro que afectó a más de diez turistas

Un grupo de entre 12 y 15 turistas franceses encendió las alarmas sanitarias en el aeropuerto de Ezeiza tras arribar desde Ushuaia con vómitos, dolores abdominales y otros síntomas de intoxicación alimentaria. Dos pasajeros debieron ser trasladados en ambulancia a un hospital de la zona.

El episodio abrió dos hipótesis sobre el origen del cuadro. Algunos de los afectados manifestaron que habían consumido una hamburguesa en mal estado durante un crucero por la región.

Sin embargo, Aerolíneas Argentinas sostuvo que el problema podría estar relacionado con unas viandas de sándwiches de pollo que el grupo recibió antes de abordar en Ushuaia.

Fuente: Nexofin