Los mejores memes del polémico Superclásico: las expulsiones de River y el triunfo de Boca coparon las redes

Boca se quedó con el Superclásico y los hinchas trasladaron la celebración al terreno de las redes sociales, que se llenaron de memes. El 1-0 en la Bombonera, con gol de Lautaro Di Lollo, dio lugar a una seguidilla de publicaciones que tuvieron como protagonistas tanto a los jugadores como al árbitro Nicolás Ramírez.

Las dos expulsiones de River, que terminó con nueve futbolistas por las rojas a Lucas Martínez Quarta y Gonzalo Montiel, fueron uno de los principales focos de las cargadas. También hubo usuarios que cuestionaron los fallos arbitrales y otros que aprovecharon el resultado para burlarse del clásico rival.

El festejo xeneize tuvo además un motivo deportivo: Boca recuperó el primer puesto de la Tabla Anual y aseguró su lugar en la Copa Libertadores 2027.

Los mejores memes y reacciones al Superclásico entre Boca y River