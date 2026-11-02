Lunes, 2 de noviembre 2026

Los mejores memes del polémico Superclásico: las expulsiones de River y el triunfo de Boca coparon las redes

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Boca se quedó con el Superclásico y los hinchas trasladaron la celebración al terreno de las redes sociales, que se llenaron de memes. El 1-0 en la Bombonera, con gol de Lautaro Di Lollo, dio lugar a una seguidilla de publicaciones que tuvieron como protagonistas tanto a los jugadores como al árbitro Nicolás Ramírez.

Las dos expulsiones de River, que terminó con nueve futbolistas por las rojas a Lucas Martínez Quarta y Gonzalo Montiel, fueron uno de los principales focos de las cargadas. También hubo usuarios que cuestionaron los fallos arbitrales y otros que aprovecharon el resultado para burlarse del clásico rival.

El festejo xeneize tuvo además un motivo deportivo: Boca recuperó el primer puesto de la Tabla Anual y aseguró su lugar en la Copa Libertadores 2027.

Los mejores memes y reacciones al Superclásico entre Boca y River

Los mejores memes y reacciones al Superclásico. (Foto: Captura X)
Los mejores memes y reacciones al Superclásico. (Foto: Captura X)
Los mejores memes y reacciones al Superclásico. (Foto: Captura X)
Los mejores memes y reacciones al Superclásico. (Foto: Captura X)
Los usuarios también se acordaron del Momo. (Foto: Captura X)
Los hinchas de River mostraron su enojo tras el Superclásico. (Foto: Captura X)
Los mejores memes y reacciones al Superclásico. (Foto: Captura X)
Los mejores memes y reacciones al Superclásico. (Foto: Captura X)
Los mejores memes y reacciones al Superclásico. (Foto: Captura X)
Los mejores memes y reacciones al Superclásico. (Foto: Captura X)
Los mejores memes y reacciones al Superclásico. (Foto: Captura X)
https://www.nexofin.com/notas/1301268-el-record-de-boca-que-rompio-rodolfo-arruabarrena-con-el-triunfo-ante-river-n-/

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