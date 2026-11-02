Horror en Chaco: investigan el crimen más atroz de la historia local tras el asesinato de una mujer y cuatro niños

Cinco personas, entre ellas cuatro menores de edad, fueron asesinadas durante la madrugada del domingo en una casa del barrio Matadero, en la localidad chaqueña de Quitilipi. El principal sospechoso es Alberto Luis Ávalos, de 25 años, pareja de una de las víctimas, quien permanece detenido mientras avanza la investigación.

De acuerdo con la reconstrucción policial, el hombre habría estrangulado a Rocío Aranda, de 22 años, atacado con un arma blanca a tres niños y luego iniciado un incendio mientras sostenía en brazos a su hijo de seis meses. El bebé murió por inhalación de humo.

Las otras víctimas fueron identificadas como Franco Aranda, de cuatro años, hijo de Rocío, y sus sobrinos Adriana Barrios, de cinco, y Bruno Barrios, de cuatro.

Fuente: Nexofin