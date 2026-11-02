“Pity” Álvarez declaró en el juicio por el homicidio de Cristian Díaz: “No era yo, me transformé”

El cantante Cristian “Pity” Álvarez declaró durante más de tres horas ante el tribunal por el homicidio de Cristian Díaz cometido en julio de 2018. El artista argumentó sobre el episodio fatal y afirmó ante los jueces: “No era yo, me transformé”.

Durante su exposición, el vocalista relató un conflicto previo con una vecina y repasó el viaje realizado junto a la víctima hacia el asentamiento. El imputado señaló que llevaba una mochila con dinero y que “me dejó tirado” tras arribar al destino.

Al reconstruir el cruce en el edificio del barrio Samoré, el procesado indicó que la discusión escaló repentinamente entre agresiones físicas y verbales con Díaz. El acusado aseguró que intentó calmar la situación y sostuvo que “nunca le dije que le iba a pegar un tiro”.

Fuente: Nexofin