Pity Álvarez se descompensó antes de declarar y quedó en duda el inicio de la audiencia por el crimen en Lugano

Cristian “Pity” Álvarez llegó este lunes a los tribunales para enfrentar uno de los momentos centrales del juicio por el homicidio de Cristian Maximiliano Díaz, el vecino de Villa Lugano asesinado en julio de 2018. Sin embargo, antes de que comenzara la audiencia, el músico se descompensó y tuvo que ser asistido por personal médico.

Pity había sido trasladado desde Solar Colonial, una clínica de salud mental ubicada en Castelar, hasta el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°29. Llegó pasadas las 11 en una ambulancia y bajo supervisión profesional, con las autorizaciones judiciales y médicas correspondientes.

La audiencia estaba prevista para las 11:30, donde el hombre tenía previsto declarar por primera vez en el juicio. Sin embargo, minutos antes del comienzo, el músico se descompuso y tuvo que ser asistido por personal médico en el patio interno del edificio.

Por el momento, no se informó si finalmente podrá declarar este lunes ni cómo continuará la audiencia.

Fuente: Nexofin