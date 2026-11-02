El Gobierno prepara créditos de hasta $50 millones para autos nacionales y busca reactivar la construcción

El Gobierno avanza en el diseño de un paquete de medidas para impulsar dos sectores que todavía no logran consolidar su recuperación: el automotor y el inmobiliario. Entre las iniciativas en estudio aparecen créditos de hasta $50 millones para comprar autos fabricados en la Argentina y una ampliación de los préstamos hipotecarios para acceder a viviendas que todavía están en construcción.

Las propuestas se encuentran en etapa de negociación con las empresas y tienen al Banco Nación como uno de los principales actores. En el caso de los vehículos, el Ministerio de Economía mantiene conversaciones con las terminales automotrices para definir las condiciones de los préstamos, especialmente las tasas de interés y los plazos de devolución.

Desde una de las fabricantes señalaron, en diálogo con Clarín, que cada compañía podría realizar un aporte para conseguir mejores condiciones de financiamiento. Por ahora, no hay un esquema cerrado y las definiciones podrían llegar durante la próxima semana.

La línea que analiza el Gobierno apunta a facilitar el acceso a vehículos de producción nacional, en un contexto de retroceso de la actividad y mayor competencia de los modelos importados.

Fuente: Nexofin