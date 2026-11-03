Comienza el juicio contra el ex de Lowrdez de Bandana por violencia de género: todos los detalles

A poco más de un año del episodio que terminó con la detención de Leandro García Gómez, la Justicia comenzará a juzgarlo por los hechos que tuvieron como víctima a Lowrdez, integrante de Bandana. El debate estará a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal N° 11 de la Ciudad de Buenos Aires y comenzará este martes 3 de noviembre a las 9.

El acusado, que permanece alojado en la cárcel de Ezeiza, deberá responder por lesiones leves, privación ilegítima de la libertad y amenazas coactivas, todos los delitos agravados por el vínculo. La expectativa de pena alcanza los 15 años de prisión efectiva.

La cantante no impulsó la acción penal ni se constituyó como querellante, por lo que su eventual participación en el juicio sería como testigo.

Fuente: Nexofin