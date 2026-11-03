MLS: el golazo de Lionel Messi para el triunfo con remontada del Inter Miami

Pese a la tarde picante que se vivió el fútbol argentino este último domingo, con la victoria de Boca 1-0 ante River Plate en el Superclásico que se disputó en la Bombonera, la actuación de Lionel Messi en la Major League Soccer (MLS) no pasó desapercibida.

El rosarino marcó un verdadero golazo en la remontada del Inter Miami 2-1 ante New England en el Gillette Stadium de Boston, en lo que fue parte de la fecha 33 en la conferencia este.

Con su típico sello distintivo, como en sus mejores épocas en el Barcelona, Messi se fue sacando rivales de encima con su gambeta a medida que se iba metiendo en el área, un zurdazo rasante al palo más lejano puso el 2-1 para los del Kily Gózalez.

OMG! MESSI! 😱 Leo dribbles past 3 defenders and scores to give @InterMiamiCF the lead! https://t.co/dqIq5O5xxJ — Major League Soccer (@MLS) November 2, 2026

Los locales se habían adelantado en el complemento al minuto 53′ con un tanto de Dániel Gazdag. A los 69′ el delantero argentino nacionalizado mexicano, Germán Berterame, llegó a la igualdad para el equipo de Florida.

En lo agonía del partido apareció Messi con una genialidad para quedarse con los tres puntos y superar a su rival de turno (58) en la tabla de posiciones de la conferencia este, alcanzado la línea de los 59 puntos para ser escolta de Nashville SC (74).