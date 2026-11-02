Sur Finanzas: operativos en dos bancos vinculados con el financista cercano a Chiqui Tapia

En el marco de la investigación contra el financista Ariel Vallejo, liado al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, la policía realiza una serie de operativos en dos bancos vinculados en la causa.

Se trata del Banco Industrial (BIND) y del Banco Hipotecario de la Ciudad de Buenos Aires, por presuntas maniobras de lavado de dinero y desvió de activos, realizadas a través de la firma Sur Finanzas.

En el caso del Banco Industrial, cuyo principal accionista es Andrés Meta, el procedimiento está relacionado con su participación como entidad bancaria de respaldo de Sur Finanzas. La financiera utilizaba sus servicios para mantener depositados los fondos captados mediante su plataforma de pagos.

Fuente: Nexofin