Torneo Clausura: Independiente empató con Defensa y Justicia y se jugará la clasificación ante Riestra

Hubo paridad en Florencio Varela. En el marco de la fecha 15 del Torneo Clausura, Independiente visitó a Defensa y Justicia con el objetivo de conseguir un triunfo que le permitiera mejorar su posición en la Zona A. Sin embargo, un rendimiento irregular de los dirigidos por Jadson Viera desembocó en un empate 1-1 que condiciona al Rojo de cara a la última fecha.

El desarrollo del partido

Durante gran parte de la primera mitad, el conjunto local impuso condiciones ante un Independiente que no encontraba respuestas. Tras generar algunas ocasiones de gol, en las que Santiago Mele respondió muy bien, los dirigidos por Julio Vaccari rompieron el cero por medio de Leandro Fernández. El atacante aprovechó un centro atrás de Alexander Barboza para cumplir con la inexorable ley del ex.

¡La inexorable llegó a Varela! Barbona vio mejor ubicado a Leandro Fernández y el goleador no defraudó.

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Sin embargo, y sin merecerlo, el Rojo encontró una oportunidad inmejorable para igualar el marcador. Maximiliano Meza fue derribado en el borde del área y, si bien en un primer momento Martínez Beligoy había cobrado tiro libre por una falta de César Pérez, el VAR lo llamó y le informó que había sido penal. El propio Meza se hizo cargo de la ejecución, abrió su remate y desató el festejo de los hinchas de Independiente presentes en el Estadio Norberto “Tito” Tomaghello.

¡El capitán del Rojo puso las cosas 1 a 1! Meza esperó a Borgogno y pateó su penal al lado contrario.

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En el complemento, el cuadro de Avellaneda mejoró significativamente su rendimiento, teniendo ocasiones claras, como un tiro al travesaño por parte del Chimy Ávila.

A pocos minutos del final del encuentro, Mele protagonizó una gran intervención ante un potente remate de Fernández desde afuera del área.

Finalmente, el partido terminó 1-1 y, de esta manera, Independiente quedó octavo en la Zona A, dependiendo de sí mismo para conseguir la clasificación a los playoffs.

¿Qué se les viene a ambos?

Con ambos partidos pendientes de confirmación de fecha y horario, Defensa y Justicia visitará La Bombonera para enfrentar a Boca. El Rojo, por su parte, recibirá a Deportivo Riestra.