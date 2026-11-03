Lionel Messi expresó su dolor por la muerte de Jesús de Miguel: “No hay palabras”

El fútbol mundial atraviesa horas de profunda conmoción por la muerte de Jesús de Miguel, el jugador del CD Tenerife que falleció este martes a los 30 años luego de protagonizar un impactante accidente en un encuentro frente al FC Andorra. En medio de las numerosas muestras de dolor, Lionel Messi utilizó sus redes sociales para expresar sus condolencias y acompañar a los familiares y amigos del futbolista.

El mensaje de La Pulga

“No hay palabras… Mis condolencias y mucha fuerza para toda su familia y sus amigos. Que en paz descanse”, escribió el rosarino en una historia de Instagram. El mensaje del astro argentino se sumó a las distintas despedidas que surgieron desde el ámbito deportivo tras conocerse la noticia.

Otro de los argentinos que se manifestó fue Nico Paz, quien tuvo un vínculo especial con la institución española al haberse formado en sus divisiones inferiores. “No me lo puedo creer. Mucha fuerza a toda su familia y amigos en estos momentos tan duros. Descansa en paz”, expresó el mediocampista.

El accidente de Jesús de Miguel

El episodio se produjo durante el partido entre Tenerife y FC Andorra, cuando De Miguel fue a recibir una pelota aérea en la mitad de la cancha y el arquero rival, Jesús Owono, saltó y lo chocó de manera violenta. El delantero quedó inconsciente sobre el campo de juego y recibió asistencia médica de urgencia. Ante la gravedad de la acción, el árbitro expulsó al guardameta y suspendió el encuentro.

Tras ser estabilizado en el estadio, fue trasladado en ambulancia al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, donde permaneció internado en terapia intensiva. Sin embargo, su estado se agravó y el fallecimiento fue confirmado este martes por el CD Tenerife. La noticia provocó una ola de mensajes de despedida y dolor en el fútbol internacional.