Quién es Jesús Owono, el arquero que protagonizó el choque fatal con un jugador en España

Impacto mundial en las primeras horas de este martes 3 de noviembre con una trágica noticia que llega desde España: Jesús de Miguel, futbolista del FC Andorra de la segunda división, falleció días después de sufrir un choque fatal en un partido disputado ante el CD Tenerife el domingo.

El futbolista español de 30 años chocó contra el arquero Jesús Owono en plena mitad de cancha en una jugada rápida en la que ambos quedaron involucrados. De Miguel había sufrido un paro cardiorrespiratorio, quedando internado hasta este martes cuando se dio a conocer la triste noticia.

Ahora el debate se posa en Owono, el arquero de Guinea Ecuatorial que defiende el arco en el Andorra. Debido a la cantidad de mensajes e insultos recibidos en las últimas horas decidió cerrar sus redes sociales.

El portero de 25 años inició su carrera en las divisiones inferiores del Deportivo Alavés, y luego de dar sus primeros pasos en Europa, recaló en el Club San Ignacio. En 2022 debutó con el club en la Primera División y tres años más tarde fue cedido al actual equipo en donde defiende los tres palos.

Qué pasará con Owono y las sanciones que puede llegar a recibir

En España por estas horas el tema de debate es la entrada vehemente de Owono en pleno campo de juego que produjo el fatal desenlace de Jesús de Miguel en el partido que finalizó 2-2.

Según aportó el portal español, Mundo Deportivo, uno de los artículos del Código Disciplinario que podría caberle al arquero africano sería el 102:

“Producirse de manera violenta con un/a adversario/a, con ocasión del juego, originando consecuencias dañosas o lesivas que sean consideradas como graves, por su propia naturaleza o por la inactividad que pudieran determinar, y siempre que no constituya falta de mayor entidad, se sancionará con suspensión de cuatro a doce partidos“.