Murió Jesús de Miguel, el futbolista del Tenerife que había sufrido un grave golpe durante un partido

El CD Tenerife confirmó la muerte de Jesús de Miguel, quien permanecía hospitalizado desde el encuentro ante el Andorra, cuando sufrió un impacto durante una disputa aérea con el arquero rival, Jesús Owono.

Tras el choque, el delantero quedó inconsciente y debió recibir asistencia médica en el campo de juego. Luego fue trasladado al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, donde quedó internado en estado crítico. Pese a los esfuerzos del equipo médico, su cuadro se agravó en los días posteriores.

El episodio ocurrió durante un partido de la liga española que terminó suspendido. El árbitro expulsó a Owono tras la jugada y dispuso la interrupción del encuentro.

Rotos de dolor, con un nudo en la garganta y sin poder creer que esto sea verdad, desde el CD Tenerife comunicamos el trágico fallecimiento, este martes, día 3 de noviembre de 2026, a las 8:00 horas, de Jesús de Miguel Alameda. No hay palabras de consuelo; no hay absolutamente nada que mitigue este sentimiento repleto de tristeza. Estamos junto a su desolada familia, junto a sus seres queridos, junto a todo el tinerfeñismo que hoy llora por este cruel desenlace. La familia de Jesús de Miguel agradece todas y cada una de las muestras de apoyo recibidas, e igualmente solicita, de corazón, máximo respeto a su privacidad, en estos terribles momentos. 🖤 DEP — CD Tenerife 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 (@CDTOficial) November 3, 2026

A través de un comunicado, el Tenerife expresó su pesar por el fallecimiento y acompañó a los familiares y allegados del jugador. También pidió respeto por la intimidad de sus seres queridos en este momento.

De Miguel tenía 30 años, había nacido en Madrid y se había incorporado al club canario en julio de 2025. A lo largo de su carrera pasó por distintos equipos del fútbol español antes de llegar al Tenerife.