River recibió otro duro golpe tras perder el Superclásico: se confirmó una lesión

River atraviesa horas complicadas después de perder el Superclásico en La Bombonera. Tras la caída por 1-0, las expulsiones de Gonzalo Montiel y Lucas Martínez Quarta y las polémicas arbitrales, ahora se le sumó otro inconveniente para Leonardo Ponzio: Juan Cruz Meza sufrió una lesión muscular y será baja para el próximo compromiso.

La lesión que preocupa al Millonario

El juvenil de 18 años ingresó en el segundo tiempo frente al Xeneize, en lugar de Tobías Andrada, y completó el encuentro pese a una molestia física. Sin embargo, este lunes se sometió a estudios médicos que confirmaron el diagnóstico y encendieron las alarmas en el cuerpo técnico.

El mediocampista padeció un desgarro en el isquiotibial derecho. La lesión lo dejará aproximadamente tres semanas fuera de las canchas, por lo que se perderá el partido ante Aldosivi, correspondiente a la última fecha del Clausura.

La baja representa un nuevo problema para Ponzio, que deberá reorganizar sus alternativas en el mediocampo en un momento determinante del campeonato. Meza venía siendo una pieza de recambio habitual y sumaba minutos de manera progresiva.

¿Llegará a los playoffs?

Aunque no podrá estar en Mar del Plata, el juvenil podría regresar para los octavos de final. Los cruces eliminatorios están previstos para el fin de semana del 22 de noviembre, por lo que su evolución será clave para determinar si llega en condiciones.

River tendrá una fecha FIFA de por medio antes de afrontar los playoffs, un margen que le permitirá al futbolista avanzar con su recuperación sin necesidad de apurar los tiempos.