Cristina Kirchner no descartó presentarse como candidata y apuntó contra la Justicia: “Díganme dónde puse el dinero”

Cristina Kirchner habló con The Washington Post desde el departamento de San José 1111, donde cumple prisión domiciliaria. Durante la entrevista, cuestionó su condena en la causa Vialidad, apuntó contra el funcionamiento de la Justicia argentina y se refirió tanto a la política estadounidense como a sus posibilidades de regresar a la competencia electoral.

Al hablar de Donald Trump, la expresidenta anticipó que el mandatario republicano sufrirá un revés en las próximas elecciones legislativas de Estados Unidos. “El hombre que ha hecho todo lo posible por ayudar a que los gobiernos de derecha ganen en América Latina perderá las elecciones en su propio país”, afirmó.

También describió cómo transcurren sus días bajo arresto domiciliario. Contó que dedica tiempo a la lectura, sigue los canales de noticias y realiza actividad física entre cuatro y cinco veces por semana.

Fuente: Nexofin