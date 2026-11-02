Final de la Copa Libertadores: las entradas se agotaron en minutos y apuntan contra la reventa

La enorme expectativa de los fanáticos de Estudiantes de La Plata por conseguir un boleto para la final de la Copa Libertadores ante Palmeiras se transformó rápidamente en malestar y descontento. Apenas iniciada la comercialización oficial a través del portal designado por la Conmebol, las ubicaciones destinadas a la parcialidad albirroja pasaron a figurar como agotadas en cuestión de minutos. Esta acelerada indisponibilidad tomó por sorpresa a miles de simpatizantes que intentaban asegurar su lugar en la definición continental.

La repentina imposibilidad de adquirir entradas provocó un fuerte repudio en las redes sociales, donde los usuarios manifestaron su incertidumbre respecto del verdadero stock de localidades. Entre las principales dudas expresadas por la parcialidad platense se destaca si la totalidad de los boletos fue comprada en tiempo récord o si, por el contrario, la plataforma técnica experimentó fallas operativas y colapsos en el sistema que impidieron completar el proceso de compra con normalidad.

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El expendio de tickets estuvo sujeto a rigurosas normativas de seguridad impuestas por la entidad rectora del fútbol sudamericano para evitar la coexistencia no regulada de ambas parcialidades. Para acceder a los sectores asignados al cuadro argentino, cada asistente debió realizar una inscripción previa e individual en el sitio ElevenTickets Libertadores, seleccionando expresamente a la institución albirroja como su club de preferencia antes de avanzar en la reserva.