Éver Banega le puso punto final a su carrera como futbolista profesional a los 38 años. El exmediocampista de Boca, Newell’s y la Selección Argentina confirmó la noticia durante una entrevista en la Copa Potrero, después de haber anticipado que su decisión estaba tomada en un 80%. Finalmente, aseguró que no volverá a jugar y explicó cómo piensa afrontar esta nueva etapa de su vida.

Éver Banega anunció su retiro

“Sí, ya está 100% confirmado. Ayer dije 80/20, pero hoy ya jugando dije: Ya está, esto no es para mí, hay que hacer otras cosas”, expresó.

El rosarino también contó que tiene ganas de disfrutar de otras actividades lejos de la competencia profesional: “Hay que disfrutar de otras cosas, una nueva etapa en la vida. Así que ahora a mirar de afuera y disfrutar del fútbol también desde otro lado”. Incluso descartó la posibilidad de convertirse en entrenador en el corto plazo y reveló cuál es su nueva pasión: “Por ahora técnico no, pero sí golf. Le estoy dando con todo al golf, empecé a practicar y a entrenar, así que vamos a dedicarnos a eso”.

Dejó en claro que ni siquiera un llamado de Lionel Messi lo haría cambiar de opinión para sumarse al Inter Miami. “No, ya está decidido que no”, respondió contundentemente.

LO CONFIRMÓ EN #ESPN: ¡ÉVER BANEGA SE RETIRÓ DEL FÚTBOL PROFESIONAL! ¿Y si lo llama Messi para Inter Miami? ¡TAMPOCO! 📺 Mirá toda la #CopaPotrero por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus https://t.co/IOiSQ5funO — SportsCenter (@SC_ESPN) November 18, 2026

Una carrera con grandes títulos

El último encuentro oficial del mediocampista fue el 4 de mayo de 2026, cuando defendió la camiseta de Defensa y Justicia ante Gimnasia de Mendoza. Después de disputar 11 partidos con el Halcón, rescindió su contrato y quedó en libertad de acción.

A lo largo de sus 19 años de carrera, Banega pasó por Boca, Valencia, Atlético de Madrid, Newell’s, Sevilla, Inter de Milán y Al-Shabab. En el Valencia conquistó tres Europa League, mientras que con la Selección argentina ganó el Mundial Sub-20 de 2007 y la medalla dorada en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008. También disputó el Mundial de Rusia 2018.