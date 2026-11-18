La jueza Karina Alonso Candis, titular del Juzgado Federal de la Seguridad Social N° 1, intimó a la Anses a suspender la quita del 20% en la pensión derivada de Néstor Kirchner. La resolución otorga un plazo de diez días y representa un ingreso mensual adicional cercano a $3,2 millones para Cristina Kirchner.

El organismo previsional aplicaba dicha retención mensual para recuperar fondos que consideraba percibidos “de manera indebida” por la exmandataria. No obstante, la magistrada determinó que esa deducción no estaba contemplada en la medida cautelar que ordenó restablecer el pago.

En agosto, tras reactivarse el beneficio sobre un haber bruto de $16.090.877, la entidad estatal le descontó $3.218.175. Ahora, el ente previsional también deberá responder por el reclamo de los montos retroactivos acumulados desde el 24 de abril.

Fuente: Nexofin