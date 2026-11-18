River se encuentra a la espera de uno de los duelos más importantes de su año. El próximo domingo 22 de noviembre recibirá a Lanús por los octavos de final del Clausura. Mientras Leonardo Ponzio define el once que saldrá a la cancha ante el Granate, una noticia sacudió al mundo Millonario: Aníbal Moreno será operado de una lesión que arrastra desde hace meses y se perderá lo que resta del año.

El conjunto de Núñez terminó séptimo en la Tabla Anual, por lo que, para clasificar a la Copa Libertadores 2027, deberá consagrarse campeón del torneo local.

Una dura baja en River

Es una realidad que los de Ponzio han tenido un año muy lejos de las expectativas. Sin embargo, resulta cuanto menos llamativa la gran cantidad de lesiones que sufrió el plantel. Fausto Vera, Marcos Acuña, Gonzalo Montiel y Sebastián Driussi son algunos ejemplos. Todos son jugadores importantes que se perdieron numerosos partidos por diferentes problemas físicos.

Ahora, distintas fuentes revelaron que, tras semanas de incertidumbre, finalmente Aníbal Moreno será intervenido quirúrgicamente por una discopatía lumbar que lo aqueja desde hace más de tres meses. De esta manera, el volante surgido de Newell’s se perderá lo que resta del año y apunta a regresar para el comienzo de la pretemporada de 2027.

Cabe recordar que el último partido de Moreno fue frente a Racing, el pasado 17 de octubre. Aquel día debió ser reemplazado a los 15 minutos del primer tiempo por molestias físicas.

Aníbal Moreno, en deuda

El mediocampista llegó a River en enero, luego de que el club desembolsara siete millones de dólares para comprarle el pase al Palmeiras. Si bien había muchas expectativas por su incorporación, la combinación de rendimientos irregulares y constantes problemas físicos sembró dudas sobre su verdadero nivel en Núñez.