La Sala II de la Cámara Nacional de Casación confirmó la culpabilidad del exgobernador José Alperovich por nueve hechos de abuso sexual, aunque disminuyó la sanción de 16 a 14 años de prisión. Tras el fallo, la víctima expresó: “Valoro profundamente esta instancia porque me reafirma y me dignifica”.

Desde su entorno legal destacaron los siete años transcurridos desde la presentación judicial de 2019 y celebraron que se acreditaran los agravantes de poder y vínculo familiar. Al respecto, remarcaron: “Este fallo es también para todas las mujeres que todavía no pueden hablar”.

Por mayoría, los camaristas Horacio Leonardo Días y Eugenio Sarrabayrouse revisaron la sentencia del juez Juan María Ramos Padilla considerando la edad y salud del exmandatario tucumano.

Fuente: Nexofin