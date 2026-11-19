Un fallo de la Corte Suprema de Justicia, modificó las condiciones de aumento en las cuotas de las empresas de medicina prepaga. Las firmas deberán obtener autorización por parte del Gobierno para subir las mensualidades a sus afiliados.

A partir de esta resolución, las compañías deberán solicitar autorización a la Superintendencia de Servicios de Salud, que depende del Ministerio de Salud de la Nación, para poder aumentar las cuotas a sus clientes.

Con este fallo, el esquema de regulación de los precios de la medicina privada y el alcance de las facultades del Estado para intervenir en los aumentos vuelva a entrar en vigencia.

Fuente: Nexofin