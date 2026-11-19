Un automovilista protagonizó una peligrosa maniobra en pleno centro porteño al ingresar en contramano a uno de los carriles del Metrobús de la avenida 9 de Julio, a pocos metros del Obelisco. Al encontrarse con un colectivo que avanzaba de frente, tuvo que dar marcha atrás para abandonar la traza y volver a la circulación habitual.

El episodio quedó registrado en un video que fue difundido en las redes sociales. En las imágenes se observa al vehículo avanzar por el carril exclusivo para el transporte público hasta quedar frente al ómnibus, que le impidió continuar por ese camino.

La escena transcurrió con el Obelisco de fondo. Ante la imposibilidad de seguir avanzando, el conductor comenzó a retroceder lentamente para buscar una salida, en una maniobra que se volvió más compleja por el tránsito que circulaba a pocos metros.

Mientras intentaba corregir el error, otros autos y camiones pasaban por la avenida Lavalle, lo que obligó al automovilista a maniobrar con precaución para evitar interferir con el resto de los vehículos.

Fuente: Nexofin