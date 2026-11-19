El fiscal federal Carlos Stornelli pidió que Luis D’Elía sea citado a indagatoria en una investigación que busca determinar si el dirigente tuvo contactos con la Guardia Revolucionaria iraní y si actuó como intermediario para difundir comunicaciones de esa organización en la Argentina y el Mercosur.

El planteo judicial apunta a esclarecer la naturaleza de esos vínculos, a partir de una publicación que D’Elía realizó en la red social X el 17 de noviembre. Allí afirmó que había recibido un encargo de la fuerza iraní para transmitir un mensaje a nivel regional.

Para avanzar en la investigación, Stornelli propuso verificar la autenticidad de las publicaciones, identificar quién administra la cuenta y analizar distintas vías de contacto del dirigente. Entre las medidas solicitadas figuran el relevamiento de sus redes sociales, registros telefónicos y migratorios, además de la búsqueda de antecedentes judiciales relacionados con Irán.

El fiscal pretende determinar si los hechos podrían tener relevancia penal y si eventualmente encuadrarían en figuras como amenazas, intimidación pública, terrorismo o traición a la patria.

Fuente: Nexofin