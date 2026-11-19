La Selección Argentina Sub-17 no tuvo el comienzo esperado en el Mundial de Qatar 2026. El equipo dirigido por Diego Placente perdió 2-0 frente a Australia este jueves, en el Aspire Zone de Al Rayyan, por la primera fecha del Grupo C, y deberá recuperarse rápidamente para no complicar sus posibilidades de avanzar de ronda.

La Albiceleste tendrá que recuperarse

Argentina llegó al certamen con la ilusión de pelear por el título, después de finalizar como subcampeona del Sudamericano de la categoría. Sin embargo, se encontró con un rival que aprovechó sus oportunidades y terminó quedándose con los tres puntos.

El primer tanto llegó a los 60 minutos y tuvo un desenlace desafortunado para el conjunto nacional: Álvaro Güich convirtió en contra y puso en ventaja a Australia. Diez minutos más tarde, Akol Akon volvió a golpear. El delantero australiano amagó al arquero Valentín Reigia y marcó el 2-0, luego de que la acción fuera revisada por el VAR.

Pese a la derrota, el seleccionado argentino todavía tiene dos compromisos por delante en la fase de grupos. El próximo domingo 22 de noviembre enfrentará a Mozambique, mientras que el miércoles 25 cerrará su participación en la zona frente a Dinamarca. El formato del torneo ofrece margen para recuperarse: participan 48 selecciones, divididas en 12 grupos de cuatro equipos. Los dos primeros de cada zona y los ocho mejores terceros avanzarán a los dieciseisavos de final, primera instancia de eliminación directa.