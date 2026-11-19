Una historia más de amor que solo se entiende por lo que genera un equipo de fútbol: de Buenos Aires a Barranquilla en moto, para acompañar a Boca en la final de la Sudamericana ante Atlético Mineiro.

Su nombre es Pablo Barrionuevo quien partió viaje hace dos semanas en su Honda GHL del trabajo con la que hace delivery. A pesar de las dificultades, ya está en Colombia y así lo fue registrando en sus redes sociales con distintos videos, el joven de 23 años oriundo de El Palomar.

“La verdad, ahora me siento mucho mejor que en los primeros días. Tenía mucho más miedo. Extrañaba a mi familia. Ahora también la extraño. No veo la hora de que pase toda esta locura y pueda volver a casa a ver a mi novia, a mi familia. Estoy con la adrenalina de que quiero llegar ya a Barranquilla“, le confesó a TyC Sports.

En total su aventura lleva recorrida 7700 kilómetros y sabe que, desde Popayán, lugar donde se encuentra actualmente, 1300 kilómetros lo separan de Barranquilla que es la sede de la final.

🏍️ Sin dinero para un tiquete de avión, Pablo Barrionuevo decidió encender su moto y salir de Argentina rumbo a Barranquilla para ver a Boca Juniors en la final. Tras siete días de viaje, ya atravesó Chile y Perú. Su historia se hizo viral y hasta colombianos le ofrecieron comida y hospedaje 💙💛 ¿Recorrería tantos kilómetros por amor a su equipo? Lo leemos en los comentarios.

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#BocaJuniors #Fútbol #CopaSudamericana #Barranquilla #Las2orillas — Las2orillas (@Las2Orillas) November 13, 2026

El gesto de Paredes

En uno de sus videos diarios en el moto viajero confesó que, Leandro Paredes, está al tanto de la travesía del hincha de Boca que cuenta los kilómetros en su moto y sueña con estar la final.

Tal es así que le regalará una entrada para estar el día sábado en el Estadio Roberto Meléndez para ser uno más alentando desde la tribuna al equipo del Vasco Arruabarrena que ya aterrizó en territorio colombiano junto a toda la delegación.