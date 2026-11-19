En el marco de una investigación judicial contra Lázaro Báez, la justicia federal de Río Gallegos, ordenó el cierre preventivo de una de las propiedades del empresario, por presunto lavado de dinero.

Así lo determinó el juez federal, Claudio Vázquez, quien determinó la clausura cautelar de la estancia La Entrerriana, vinculada al empresario que cumple una condena de 15 años de prisión por causas de corrupción previas.

Según sospecha la justicia patagónica, la estancia sería uno de los lugares en donde el empresario cercano a la familia Kirchner, realizaba presuntas maniobras de lavado de dinero y asociación ilícita.

Fuente: Nexofin