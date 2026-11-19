Se abre un nuevo capítulo de ilusión nacional con el debut de la Selección Argentina ante Australia en el Mundial Sub 17 de Qatar 2026: desde las 13.00 horas por la pantalla de TyC Sports, DSports y TV Pública se enfrentan con el arbitraje del canadiense Michael Venne.

Ambas selecciones saldrán al campo de juego en la cancha del complejo Aspire Zone de Al Rayyan, con el resultado a definirse entre los otros dos integrantes del Grupo C: Mozambique se adelantó a los 4′ minutos y supera 1-0 a Dinamarca.

El año pasado también en el mes de noviembre, la Albiceleste cayó en octavos de final ante México en la tanda de penales luego del 2-2 en el tiempo regular. La misión para el equipo de Diego Placente si sigue siendo la misma: consagrarse campeón de la categoría por primera vez en la historia.

🏆 #U17WC Titulares confirmados por Diego Placente para el debut en el Mundial 🫡⚽ pic.twitter.com/aCdWDzMjei — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) November 19, 2026

Hay tres jugadores con los que no podrá contar el entrenador ya que arrastran suspensiones de la final perdida en el Sudamericano ante Colombia. Simón Escobar y Mateo Mendizabal cumplirán esta tarde la fecha que deben, mientras que Alan Alcaraz acumula dos y tampoco podrá estar contra los africanos.

Por primera vez en la categoría, el Mundial tendrá 48 equipos repartidos en 12 zonas, tal como se jugó el de mayores en Norteamérica. El formato de clasifición, el mismo: primeros y segundos de todos los grupos junto a los ocho mejores terceros avanzarán a 16avos de final.

Formaciones confirmadas

Argentina: Valentín Reigia; Thiago Pérez, Álvaro Güich, Julio Coria, Alex Cardozo; Matheo Machuca, Marcos Ortiz; Tobías Goytia, Giovanni Baroni, Emiliano Barrionuevo y Facundo Salinas.

Australia: Charlie Wilson-Papps; Max Lyall-Rajendra, Emmett Shaw, Archie Mitchell, Besian Kutleshi; Jariyah Shah, Callum McCaskey, Harrison Bond; Akol Akon, Luke Becvinovski y Max Cour.