La vicepresidenta Victoria Villarruel firmó el decreto que designa a los cuatro senadores ante el Consejo de la Magistratura. La resolución adjudicó dos bancas al peronismo, una a La Libertad Avanza y la restante a la Unión Cívica Radical, frustrando el reclamo de Karina Milei por un segundo lugar oficialista.

Los elegidos por el bloque justicialista son Florencia López y Eduardo de Pedro, acompañados como suplentes por Sergio Uñac y Martín Soria. Por el oficialismo asumirá Nadia Márquez junto a Gonzalo Guzmán Coraita, mientras que el radicalismo estará representado por Maximiliano Abad y Eduardo Vischi.

La medida se sustentó en un dictamen técnico elaborado por el secretario parlamentario Agustín Giustinian tras la reunión de Labor Parlamentaria.

Fuente: Nexofin