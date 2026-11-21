A poco más de un día para la gran final de la Copa Sudamericana, Boca copó Barranquilla con una multitud de hinchas que viajaron hasta Colombia, y tendrá el factor “aguante en las tribunas” a su favor.

Habrá que ver cómo juega ese aspecto en los jugadores, y si el color y el ruido de las tribunas se traduce a la cancha. Este sábado desde las 19.30 horas en nuestro país, Atlético Mineiro y el Xeneize chochan en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez.

Según los últimos registros de la CONMEBOL, el equipo argentino lleva adquirido 40.000 tickets hasta el momento contra los 8.000 de los torcedores brasileños. A todo eso, hay que sumarle el cálido recibimiento del pueblo colombiano que de seguro la mayoría alentará por el equipo que tiene leyendas como Jorge Bermúdez, Chicho Serna y Óscar Córdoba en el pasado; y a Álvaro Montero y Sebastián Villa en el presente.

De hecho, Atlético Mineiro no vendió todas las entradas adquiridas de las 12.000 entradas populares que le otorgó CONMEBOL a cada equipo finalista. Hay temor de que haya infiltrados ante la imposibilidad de conseguir un ticket a precio económico en el sector de Boca.

El recinto del Junior tiene capacidad para 65.000 mil espectadores. Con la poca presencia de fanáticos brasileños se presume que la final no se juega a cancha a llena, aunque habrá que esperar.