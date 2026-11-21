Cristiano Ronaldo dio un paso más hacia el hito que viene persiguiendo desde hace varios años, tal vez el último objetivo vigente que tenga su galardonada carrera, con el retiro oficial de la Selección de Portugal.

El luso marcó el gol del Al-Nassr en la derrota de su equipo 3-1 frente Al-Ahli Saudí, en una jornada que fue agridulce personalmente, porque también malogró un penal.

Con el tanto alcanzó la línea de 986 y quedó a 14 conquistas de llegar a los 1.000 goles en su histórica carrera deportiva. A poco más de un mes que termine el año, habrá que ver si lo logra ahora o en 2027.

#Fútbol2Day – 9️⃣8️⃣6️⃣ Cristiano Ronaldo🇵🇹 anotó su gol número 986 como profesional en la derrota 3-1 del Al-Nassr ante el Al-Ahli Saudi, quedando a solo 14 tantos de los históricos 1,000 goles. https://t.co/ja8wcbR1MW — Luis Omar Tapia (@LuisOmarTapia) November 20, 2026

¿Y Lionel Messi?

El astro rosarino es el otro jugador en vigencia que le sigue de cerca al portugués, aunque está más alejado. El jugador del Inter Miami lleva anotado 937 goles, 49 menos.

A diferencia de CR7, Messi nunca manifestó que llegar a los 1000 goles era un objetivo a cumplir en su carrera, aunque la estadística seguirá corriendo hasta que abandona la práctica profesional.