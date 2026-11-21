La investigación judicial por presuntas maniobras de lavado de dinero en Sur Finanzas sumó este viernes nuevos allanamientos bancarios en la Ciudad de Buenos Aires y La Matanza.

Las diligencias fueron dispuestas por el Juzgado Federal N° 2 de Lomas de Zamora, a cargo de Juan Tomás Rodríguez Ponte, y ejecutadas por efectivos conducidos por el comisario Enrique Fernando Giménez.

Los procedimientos abarcaron la sede central del Banco Hipotecario, en Reconquista 101, junto con inmuebles en Santa Fe 880, Maipú 1210 e Hipólito Yrigoyen 2350, en San Justo. En estas direcciones funcionan dependencias de dicha entidad y del Banco Industrial (BIND), cuyo principal accionista es Andrés Meta.

El expediente analiza el entramado financiero encabezado por Ariel Vallejo, empresario vinculado al titular de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia.

Fuente: Nexofin