El gobernador de Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, decretó el desdoblamiento electoral para elegir mandatario provincial el 21 de marzo, separándose de los comicios nacionales del 24 de octubre.

Con este anuncio, ya suman cinco provincias que adelantaron sus votaciones respecto de la disputa presidencial de 2027. El calendario iniciará el 14 de febrero en Neuquén, continuará con las primarias santafesinas el 18 de abril y seguirá en Tucumán (9 de mayo), Salta y Santa Fe (13 de junio).

Por el contrario, Raúl Jalil en Catamarca es hasta ahora el único gobernador que unificará sus comicios locales con la elección nacional. Paralelamente, en el Senado avanzó el dictamen para suspender las PASO 2027, aunque el oficialismo de Javier Milei desistió de impulsar listas colectoras.

En los comicios chubutenses debutará una reforma que elimina las primarias locales e incorpora Boleta Única de Papel, debates obligatorios y Ficha Limpia. Además, regirá la quita de fueros avalada por el 63% del electorado durante un referéndum.

Fuente: Nexofin