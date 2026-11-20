El fútbol argentino está de regreso en la recta final del año, luego del parón internacional por la doble Fecha FIFA, donde la Selección Argentina cayó ante Uruguay en la Bombonera y cerró el año goleando 7-0 a Costa Rica en Córdoba.

En Liniers desde las 20.00 horas, Vélez Sarsfield y Belgrano abrirán los cruces de los playoffs con el arbitraje de Yael Falcón Pérez, siendo el único partido programado para este viernes. Transmite TNT Sports Premium.

La agenda seguirá este sábado con dos partidos pautados en la previa de lo que será la final de la Sudamericana con Atlético Mineiro y Boca disputándose el título en Barranquilla.

En el primer turno Defensa y Justicia recibirá a Barracas Central desde las 15.00 horas en el Estadio Tito Tomaghello. En el segundo habrá altas probabilidades de un partidazo: Argentinos Juniors vs. Independiente.

El domingo será el turno del River y Rosario Central

La jornada del domingo tendrá tres partidos del fútbol argentino con uno en Santa Fe, otro en Buenos Aires y el último cerrando la jornada en Córdoba. Desde las 16.00 Rosario Central recibirá a Gimnasia de Mendoza.

Más tarde, 19.00 horas, el Más Monumental recibirá al River vs. Lanús en otro de los partidos más esperados. Por la noche desde las 22.00, Instituto recibirá a Huracán en Alta Córdoba.

Los últimos dos se jugarán entre semana. El primero el lunes 23 feriado en el país con Gimnasia y Esgrima La Plata recibiendo a Newell’s; el miércoles en la Bombonera Boca recibirá a Independiente Rivadavia.