Al igual que Leandro Paredes, los entrenadores de Boca Juniors y Atlético Mineiro participaron de la conferencia de prensa oficial de la CONMEBOL, a horas de una nueva final de la Copa Sudamericana en Barranquilla.

La clave de Arruabarrena: controlar el partido

Rodolfo Arruabarrena, que sabe de jugar finales en Boca en su etapa como jugador, dio las claves para el duelo de este sábado: “Cuando se juegan las finales va a haber momentos para disfrutar, para sufrir para tener la pelota y para jugar el contragolpe. El que tenga el control del partido la mayor cantidad de minutos está más próximo a llevarse el triunfo”.

Un día bisagra para su segundo ciclo: “Este es un partido importante para el grupo, para mí, para el club, pero tenemos que saber vivir, disfrutar, tener los miedos normales de una final y, sobre todo, ser lo que somos y cómo llegamos hasta acá”.

«TENGO JUGADORES CON LOS QUE IRÍA A LA GUERRA. ES MÁS, TENGO A LOS WACHITURROS» El Vasco Arruabarrena bromeó con «Los Turros», el grupo que formaron varios jugadores de Boca 📺 Mirá LA FINAL de la CONMEBOL #Sudamericana por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/XtNzWfNggD — SportsCenter (@SC_ESPN) November 20, 2026

Un rival difícil como cualquier brasileño: “Mineiro tiene un plantel numeroso, un presupuesto que no es barato, un entrenador que sabe siempre lo que quiere y lo ha demostrado en diferentes clubes”.

Domínguez avisa: “Estamos a un partido”

El Barba comenzó recordando lo hecho por su suegro, un tal Carlos Bianchi: “Colombia es de Boca. Lo sabemos. La historia que hizo mi suegro hizo esto. Los neutrales van a estar con Boca y lo sabemos, pero vamos a hacer nuestro trabajo”.

También se refirió a su frase en la semana que generó polémica: “Dije lo de la presión de Boca porque a nosotros nos hablan de las finales perdidas. Es la tercera final consecutiva de Mineiro. Hay que valorar el esfuerzo del club y de los jugadores. Si rebotó no me interesa. Vivo en Brasil. No escuchaba lo que decían en Argentina, imaginate en Brasil. Estamos a un partido”.

Eduardo Domínguez, DT de Atlético Mineiro, charló con los jugadores de Boca de una manera muy amigable antes de la FINAL de la CONMEBOL #Sudamericana. ¿Qué les habrá dicho? 📺 Mirá LA FINAL de la CONMEBOL #Sudamericana por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/Xs4seOgf57 — SportsCenter (@SC_ESPN) November 20, 2026

Domínguez reconoció que llega con algunos soldados tocados por el exigente calendario del fútbol brasileño: “Sabemos que tenemos muchos jugadores lesionados, pero tenemos la posibilidad de contar con algunos que se recuperaron. Tener al grupo completo sería ideal, pero vamos a esperar hasta la mañana de mañana para decidir quiénes están al 100 % para disputar un partido de estas características”.