El atacante argentino Gianluca Prestianni atraviesa un presente formidable en el Benfica, donde volvió a convertir en la victoria por 3-1 ante Torreense por los 16avos de final de la Copa de Portugal. El destacado rendimiento del extremo de 20 años —quien suma 13 goles y seis asistencias en 21 partidos disputados en la temporada— despertó el interés de potencias europeas como Paris Saint-Germain y Bayern Múnich de cara al próximo mercado de pases.

Ante las versiones sobre un eventual intento del conjunto francés por contratarlo en enero, el director técnico del elenco portugués, Marco Silva, llevó tranquilidad a los hinchas en rueda de prensa: “No le tengo miedo a nada, ya saben cuál es la cláusula. Me guste o no, si fueran 200 millones de euros, tal vez seríamos un poco más… Pero no creo que sea importante hablar de eso. Dije hace 15 días, cuando me preguntaron, que nuestros aficionados podían estar tranquilos”.

En esa misma línea, el estratega ponderó el enfoque del futbolista en el trabajo diario y dio detalles de las gestiones institucionales para asegurar su continuidad: “Reitero lo mismo respecto a este aspecto. Prestianni tiene un contrato a largo plazo con nosotros. Gracias a sus méritos, estamos en la fase final de las negociaciones para renovarlo, pero el contrato que tiene actualmente y su duración nos permiten seguir trabajando con total tranquilidad. En ningún momento tuve que hablar de esto con Prestianni”.

Las conversaciones encaminadas por la directiva de Lisboa prevén extender el vínculo del jugador hasta 2031, duplicar sus ingresos salariales y elevar su cláusula de rescisión a 100 millones de euros. Esta posible transferencia futura se sigue con especial expectativa en Vélez Sarsfield, ya que la institución de Liniers conserva el 15% del pase sumado a los derechos de formación, lo que le otorgaría cerca del 20% del monto total de una eventual venta.