Un acto en homenaje al terrorista y ex líder del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), Mario Roberto Santucho, por parte de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, activó el repudió de gran parte del arco político, entre ellos el Gobierno de Javier Milei.

El subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez pidió a la UBA que no permita que se lleve adelante la polémica actividad.

En diálogo con Infobae, el funcionario dijo que el Ejecutivo formalizó su posición mediante una nota remitida a la casa de estudios superiores: “La decisión corresponde a las autoridades universitarias”, planteó.

La nota manifiesta la objeción del Gobierno libertario por el objetivo del homenaje, que posiciona a la figura de Santucho, asociada a la violencia política de los años setenta que sirvió de caldo de cultivo para el golpe de Estado de 1976, como relacionada a las “luchas sociales”.

Fuente: Nexofin