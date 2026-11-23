Boca ya comienza a planificar la próxima temporada y un nombre inesperado apareció en el radar del mercado de pases. Se trata de Hernán López Muñoz, actual figura de Argentinos Juniors y futbolista surgido de River, quien podría convertirse en una de las incorporaciones del equipo de cara a 2027.

La crisis de Argentinos podría facilitar su salida

Uno de los factores que aparece detrás de esta posibilidad es el complicado presente institucional que atraviesa el Bicho. La entidad de La Paternal acumula dos meses de salarios impagos al plantel profesional y recibió una inhibición de la FIFA que le impide incorporar futbolistas durante los próximos tres mercados de pases.

Por esto, los jugadores manifestaron públicamente su malestar. El propio López Muñoz publicó un contundente mensaje en sus redes sociales: “Este plantel se bancó todas en contra, no nos ayudaron nunca. Peleamos con poco y nada, con deudas y promesas incumplidas”.

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La historia de Muñoz con Boca y River

El posible pase también tiene un condimento especial por su pasado en el Millonario. El volante de 26 años surgió de River, aunque su situación con el club cambió después de su salida.

Además, es sobrino nieto de Diego Maradona. Su padre, Daniel López Maradona, ya había dejado abierta la posibilidad de una llegada a Boca a fines de 2025. Sin embargo, el propio futbolista había declarado anteriormente que no jugaría en el Xeneize por respeto a River.

Por ahora, no existe una confirmación oficial sobre una negociación, pero su nombre ya aparece como una alternativa que podría sacudir el próximo mercado.