El domingo a última hora con el triunfo de Instituto de Córdoba 2-1 a Huracán decretó el rival de River para los cuartos de final y también la localía.

Si ganaba el Globo el equipo de Leonardo Ponzio volvería a ser local, pero pasó la Gloria y como terminó primero en la Zona A tiene esa ventaja a su favor.

Este lunes se rumoreó que el encuentro podía llegarse a jugarse en el Mario Alberto Kempes con la posibilidad de recibir hinchas visitantes del Millonario.

Pero a esta hora las chances de que eso suceda son nulas. Instituto no quiere volver a salir de su casa (jugó en el Kempes con Huracán por recital de María Becerra en el Monumental de Alta Córdoba) por lo que está todo dado que se juegue ahí solamente con público cordobés.

Desde la Liga Profesional aún no han confirmado ni días, ni horarios ni sedes seguramente a la espera de que se termine la primera fase de los playoffs con el Boca vs. Independiente Rivadavia de este miércoles.