El Gobierno nacional reveló que unas 9.421 personas viven en situación de calle a nivel nacional. Y que más de la mitad habitan en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

El relevamiento, realizado por la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, informó que el 97,68% son argentinos y más del 80% de los registrados son varones. Entre las causas principales de la situación que atraviesan aparecen los conflictos familiares, consumos problemáticos y pérdida de empleo.

Se trató del primer operativo a nivel nacional para calcular la cantidad de individuos en situación de calle. El relevamiento se hizo en 19 de las 25 provincias ya que no participaron aquellas, coincidentemente, gobernadas por mandatarios peronistas que no mantienen un vinculo de diálogo o cercanía circunstancial con el Gobierno nacional: Buenos Aires, Formosa, La Rioja, Santiago del Estero y Tierra del Fuego.

Fuente: Nexofin